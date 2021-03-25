МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в четверг на продолжающейся волне беспокойств за развитие экономики стран региона, свидетельствуют данные торгов. Доверие потребителей к экономике Германии в апреле выросло лучше прогноза

По состоянию на 11.50 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,1%, до 6726,33 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,1%, до 5941,31 пункта, немецкий DAX — на 0,04%, до 14605,4 пункта.

Оптимизм, наблюдаемый в начале года после начала развертывания кампании по вакцинации, ослаб и сменился опасениями за перспективы роста экономики после пандемии коронавируса. В частности, в ряде стран Европы ужесточаются меры по предотвращению распространения инфекции, что замедляет восстановление экономической активности региона в целом.

Аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson) сказал газете Wall Street Journal, что снижение европейских индексов также вызвано негативной динамикой закрытия бирж США. По итогам торгов среды основные американские индексы снизились, при этом NASDAQ упал на 2%.

В то же время несколько сдерживает снижение немецкого DAX сильная макростатистика по стране. Так, индекс доверия потребителей к экономике Германии в апреле вырос до минус 6,2 пункта с пересмотренного уровня марта в минус 12,7 пункта. При этом аналитики ожидали роста показателя только до минус 11,9 пункта.