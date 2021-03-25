МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в четверг, в то время как инвесторы ожидают публикации данных по ВВП США и заявкам на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется в ожидании макростатистики из США

По состоянию на 14.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,23%, до 32246 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,19%, до 12770 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,21%, до 3871,12 пункта.

Трейдеры ожидают публикации данных по ВВП в США. Аналитики полагают, что показатель в четвертом квартале, согласно третьей и окончательной оценке, вырос на 4,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). По первой оценке рост ВВП США в отчетном квартале составил 4% в пересчете на год, по второй — на 4,1%.

Кроме того, министерство труда США позднее в четверг сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 20 марта. Эксперты прогнозируют, что показатель сократился на 40 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 730 тысяч заявок.

В то же время, давление на котировки оказывает неопределенность относительно перспектив восстановления мировой экономики. Ситуация с коронавирусом в Европе остается напряженной, а ряд стран вынужден вводить ограничительные меры, которые тормозят развитие экономики.