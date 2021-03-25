МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов сравнил с мародерством желание частных инвесторов заработать на скоординированных попытках разогнать стоимость акций и призвал не принимать участия в подобном "хулиганстве на фондовом рынке". Центробанк заинтересовался "фаст-фудной" аналитикой в соцсетях

В январе на фондовом рынке США произошел аномальный взлет котировок акций отдельных компаний, начавшийся с сети магазинов Gamestop, а затем перекинувшийся и на ряд других активов. Аналитики объяснили это действиями группы розничных инвесторов WallStreetBets, насчитывающей более 6 миллионов участников, на онлайн-платформе Reddit. По словам Швецова, на российском рынке акций были попытки повторить подобные истории.

"По российским акциям. Мы увидели некие повторы на нескольких ценных бумагах, но эти повторы захлебнулись. Потому что нет институциональных условий в виде коротких позиций хедж-фондов, и ввиду того, что организаторы этих повторов столкнулись с тем, что Центральный банк и биржа уже по американским событиям были готовы и понимали, как реагировать. В одном случае мы ограничили ежедневное увеличение цены акций, в другом случае мы еще сжали это увеличение и еще заблокировали участникам счета, что достаточно сильно отрезвило", — рассказал Швецов в интервью блогеру Александре Вальд в Instagram.

По его словам, ЦБ РФ также выявил, что организаторы этих скоординированных попыток разгона стоимости акций де-факто открыли заранее позиции и просто хотели заработать деньги, привлекая доверчивых инвесторов к этой спекуляции. Банк России предложил наказание для телефонных мошенников

"Участие в таких мероприятиях очень похоже, когда идут какие-то события в городе и начинают бить витрины, вытаскивать из магазинов телевизоры, — это примерно такой же заработок. Это хулиганство, то есть кто-то решил хулиганить, а вы под это дело решили смародерничать и стырить телевизор из магазина. Поэтому не надо в этом сто процентов участвовать. Более того, мы же видим все позиции, и мы все равно придем к вам с вопросом. Зачем вам нужна такая история инвестора, которая будет фигурировать в вашем досье? Не надо портить себе жизнь и карьеру, участвуя в хулиганстве на фондовом рынке", — сказал Швецов.

ЦБ РФ в марте выявил нерыночные операции с акциями компании "Россети Юг" после скоординированных попыток разогнать их цены через телеграм-каналы. Было принято решение о блокировке торговых счетов ряда физических лиц, которые непосредственно совершали эти операции, являлись организаторами, соорганизаторами и принимали участие в координации действий в телеграм-каналах. После предписания ЦБ было заблокировано более 60 счетов физлиц.

ЦБ РФ и Московская биржа обсуждают возможность временно переводить ценные бумаги, которые подвергаются скоординированным попыткам разогнать их стоимость, в список, доступных только для квалифицированных инвесторов.