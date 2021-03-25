МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снижается по основным индексам на негативном внешнем фоне и в отсутствие внутренних драйверов роста, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.28 мск опускается на 0,98%, до 3451,12 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,71%, до 1427,02 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 40 копеек, до 76,18 рубля, курс евро — на 48 копеек, до 89,95 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,8%, до 62,6 доллара за баррель.

"Инвесторы с настороженностью продолжают смотреть на растущую напряженность в отношениях между США и РФ и возможность введения новых санкций", — также отмечает Артемий Шамшуков из "Финама". Эксперт оценил последствия блокировки Суэцкого канала для цен на нефть

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Совет директоров "Эн+ груп" предварительно обсудил и намерен рекомендовать не выплачивать дивиденды за прошлый год, ссылаясь на коронавирус, при этом рассмотрит возможность выплаты дивидендов за 2021 год в соответствии с дивидендной политикой. После этого сообщения компании акции "Эн+ груп" теряют в цене 2,75%.

В лидерах снижения также – расписки HeadHunter Group (-2,85%), ТМК (-2,33%), расписки Х5 (-1,95%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,95%), акции "Новатэка" (-1,91%), а также акции Petropavlovsk (1,86%), "Русала" (-1,74%) и расписки "Ленты" (-1,74%).

Среди же лидеров роста сегодняшних торгов Шамшуков выделяет металлургов: "Северсталь" (+0,27%) и НЛМК (+0,6%).

"Акции компаний растут… на фоне заявлений "Северстали" о росте спроса на сталь в мире — по данным компании, рост потребления металла в 2021 году составит 11%. Фьючерсы на рулонную сталь прибавляют 0,32%. Напротив, со снижением фьючерсов на алюминий (−0,77%) падают акции "Русала", — добавляет он.

К текущему моменту акции "Русала" дешевеют на 1,74%.

В лидерах роста также – обыкновенные акции "Мечела" (+1,56%), акции "ВСМПО-Ависмы" (+1,3%), "Детского мира" (+1,18%), МКБ (+1,09%) и компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (+1,03%). Кремль высказался о "лихорадке" рубля

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не показывали значительных изменений, при этом рублевый индикатор вновь стремился к краткосрочной поддержке 3450 пунктов. Рынок остается в напряжении, так как новости о санкциях со стороны США могут поступить в любой момент. На этом фоне остальные факторы отступают на второй план", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

В четверг инвесторы будут следить за данными американского рынка труда и ВВП США, которые способны оказать влияние на динамику рисковых активов, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС мир инвестиций".

Согласно вышедшим минутами назад данным, минторг США сохранил оценку падения ВВП страны по итогам прошлого года на уровне 3,5%, и это рекордное снижение с 1946 года. При этом число заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю упало до минимума за год и составило 684 тысячи.

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится чуть выше недельной вершины — на психологически важном уровне 3500 пунктов. У индекса РТС ближайшее техническое препятствие соответствует вчерашнему максимуму 1444 пунктов. Пока более вероятна консолидация в коридоре, верхней границей которого являются данные сопротивления, а нижней — достигнутые вчера трехнедельные минимумы: 3446 пунктов у индекса Мосбиржи и 1423 пунктов — у индекса РТС", — считает аналитик.