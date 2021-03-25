МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в четверг торгуются в минусе благодаря снижению нефтяных цен, а также укреплению доллара, свидетельствуют данные торгов. Биткоин упал до $51 тысячи

По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,53%, до 32249,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,25%, до 12930,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,36%, до 3875,32 пункта.

Способствует снижению индексов удешевление нефти. В ходе торгов сейчас нефтяные котировки снижаются в пределах 3%. Бумаги ConocoPhillips дешевеют на 2,6%, Chevron — на 2,1%, Exxon Mobil — на 2,2%.

Кроме того, доллар укрепляется по отношению к другим основным мировым валютам, в частности, к евро и иене. Более дорогой доллар снижает относительный доход компаний-экспортёров.

Тем временем фондовые биржи Европы снижаются, а в Азии утром они закрылись без единой динамики.