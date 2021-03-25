МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Доллар продолжает укрепляться к другим основным мировым валютам в четверг вечером после выхода макростатистики в США, к евро он стоит уже дороже 1,18, свидетельствуют данные торгов. Экономист предостерег россиян от панической скупки валюты

По состоянию на 17.46 мск курс евро к доллару снижался до 1,1796 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1812 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 109,16 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,23%, до 92,74 пункта, показатель находится у максимума с осени.

Согласно третьей оценке, рост ВВП США в предыдущем квартале составил 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали сохранения роста на уровне второй оценки в 4,1%, первая предполагала увеличение на 4%.

Кроме того, за неделю по 20 марта число первичных заявок на пособие по безработице в США упало на 97 тысяч, до 684 тысяч. Показатель опустился ниже отметки в 700 тысяч заявок впервые за прошедший год.

Евро же в свою очередь продолжает оставаться под давлением на рисках вокруг перспектив восстановления экономики Европы из-за ситуации с так называемой уже "третьей волной" коронавируса.