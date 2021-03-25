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https://1prime.ru/Financial_market/20210325/833322613.html
Российский рынок акций снизился на падении цены нефти и спроса на риск
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Российский рынок акций снизился в четверг по основным индексам на падении цены нефти и спроса на рисковые активы, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 25.03.2021
ртс, мосбиржа, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в четверг по основным индексам на падении цены нефти и спроса на рисковые активы, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,32% — до 3439,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,39%, до 1417,16 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск снижался на 10 копеек, до 76,48 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 90,1 рубля.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent падал на 4,55%, до 61,48 доллара за баррель.
Ведущие европейские индексы теряют до 0,74%, основные биржевые индексы рынка акций США – также до 0,74%.