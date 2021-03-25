МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в четверг по основным индексам на падении цены нефти и спроса на рисковые активы, следует из динамики торгов. Экономист предостерег россиян от панической скупки валюты

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,32% — до 3439,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,39%, до 1417,16 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск снижался на 10 копеек, до 76,48 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 90,1 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent падал на 4,55%, до 61,48 доллара за баррель.

Ведущие европейские индексы теряют до 0,74%, основные биржевые индексы рынка акций США – также до 0,74%.