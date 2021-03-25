МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно уменьшением стоимости, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снизился на падении цены нефти и спроса на риск

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,38%, до 7,48 доллара, "Новатэка" — сократилась на 2,66%, до 194,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,86%, до 80,6 доллара, "Газпрома" — на 0,07%, до 5,87 доллара, а "Газпром нефти" — выросли в стоимости на 0,62%, до 24,25 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,1%, до 27,75 доллара, "Северстали" — на 1,2%, до 18,19 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,56%, до 28,58 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,73%, до 0,95 доллара, Сбербанка — на 0,03%, до 15,1 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,35%, до 56,9 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" сократилась на 0,34%, до 8,89 доллара, "Магнита" — на 1,21%, до 14,71 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 1,55%, до 3,17 доллара.