МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в четверг закрылись преимущественно в плюсе после выхода статистики по Германии и на ослаблении евро, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился на падении цены нефти и спроса на риск

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 сократился на 0,57%, до 6674,83 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,09%, до 5952,41 пункта, а немецкий DAX поднялся на 0,08%, до 14621,36 пункта.

Несколько поддержала рынки сильная внутренняя статистика по Германии. По данным исследовательской компании Gfk, индекс доверия потребителей к экономике Германии в апреле вырос до минус 6,2 пункта с минус 12,7 пункта в марте. Прогноз составлял минус 11,9 пункта.

Ослабление курса евро к доллару также поддержало рост индексов. Более дешевая национальная валюта благоприятно влияет на стоимость акций компаний-экспортеров, так как их относительный доход в этом случае растет. Курс евро к доллару опустился ниже 1,18 доллара за евро впервые с 13 ноября.

Укрепление фунта стерлингов к доллару, напротив, сдержало британский FTSE 100. Оказало давление на индекс и удешевление нефти и меди. В ходе торгов медь дешевеет примерно на 2%, нефть снижается в цене на 4-5%. В результате акции BP подешевели на 2,6%, Rio Tinto — на 1,3%, Anglo American — на 2%.