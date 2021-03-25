2021-03-25T23:19:47+03:00
2021-03-25T23:19:47+03:00
2021-03-25T23:19:47+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210325/833323362.html
Американские биржи умеренно выросли на заявлениях Байдена
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржи США умеренно выросли в четверг на заявлениях президента Джо Байдена, который пообещал восстановление экономического роста, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс... ПРАЙМ, 25.03.2021
биржи, сша, новости, рынки, индексы
https://1prime.ru/images/83291/67/832916794.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83291/67/832916794.jpg
https://1prime.ru/images/83291/67/832916793.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83291/67/832916793.jpg
https://1prime.ru/images/83291/67/832916781.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83291/67/832916781.jpg
https://1prime.ru/society/20210325/833323005.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 25 мар — ПРАЙМ. Биржи США умеренно выросли в четверг на заявлениях президента Джо Байдена, который пообещал восстановление экономического роста, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA поднялся больше других — на 0,62%, до 32619,48 пункта, тогда как индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 0,52%, до 3909,52 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ подрос на 0,12%, до 12977,68 пункта.
Байден заявил на пресс-конференции, что США ждет резкое восстановление ВВП темпами до 6% годовых. Он также обещал предпринимать новые меры для поддержки экономики и анонсировал вложения в инфраструктуру страны.