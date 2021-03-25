ВАШИНГТОН, 25 мар — ПРАЙМ. Биржи США умеренно выросли в четверг на заявлениях президента Джо Байдена, который пообещал восстановление экономического роста, свидетельствуют данные торгов. Байден хочет баллотироваться на второй срок

Промышленный индекс DJIA поднялся больше других — на 0,62%, до 32619,48 пункта, тогда как индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 0,52%, до 3909,52 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ подрос на 0,12%, до 12977,68 пункта.

Байден заявил на пресс-конференции, что США ждет резкое восстановление ВВП темпами до 6% годовых. Он также обещал предпринимать новые меры для поддержки экономики и анонсировал вложения в инфраструктуру страны.