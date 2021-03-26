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https://1prime.ru/Financial_market/20210326/833325246.html
Российский рынок акций растет на улучшении внешнего фона
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Российский рынок акций в начале торгов пятницы растет на улучшении внешнего фона и поддержке нефтяных котировок, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 26.03.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы растет на улучшении внешнего фона и поддержке нефтяных котировок, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск пятницы рос на 1,25% — до 3482,29 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,78%, до 1448,35 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,61% — до 62,95 доллара за баррель.