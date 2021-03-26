МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы растет на улучшении внешнего фона и поддержке нефтяных котировок, свидетельствуют данные Московской биржи. Фондовые биржи Азии растут вслед за рынками США

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск пятницы рос на 1,25% — до 3482,29 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,78%, до 1448,35 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,61% — до 62,95 доллара за баррель.