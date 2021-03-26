МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в плюсе после роста на рынках США днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет на улучшении внешнего фона

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,6%, до 3418,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,2%, до 2214,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,6%, до 28336,43 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 1,09%, поднявшись до 3041,01 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,49%, до 6824,2 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,56%, до 29176,7 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на положительную динамику фондовых рынков США, которые по итогам торгов четверга выросли в пределах 0,6% на фоне еженедельных данных по рынку труда и динамике ВВП в четвертом квартале 2020 года.

"Индекс Nikkei вырос вслед за подъемом всех трех основных индексов США", — сказали агентству Франс Пресс аналитики Okasan Online Securities.

Инвесторы также обратили внимание на новости, связанные с вакцинацией в США, которые должны поддержать восстановление крупнейшей мировой экономики. Так, президент США Джо Байден в четверг заявил, что поставил новую цель по вакцинации населения США от коронавируса — 200 миллионов доз за 100 дней президентства.

"Его обещание вселило надежды на то, что строгие карантинные меры могут быть постепенно отменены, что позволит стране быстрее вернуться к видимости нормальной жизни, и людям снова тратить деньги", — пишет агентство.