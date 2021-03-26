Биржи Азии закрылись ростом на оптимизме в США
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в плюсе после роста на рынках США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,6%, до 3418,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,2%, до 2214,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,6%, до 28336,43 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 1,09%, поднявшись до 3041,01 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,49%, до 6824,2 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,56%, до 29176,7 пункта.
Трейдеры в Азии обратили внимание на положительную динамику фондовых рынков США, которые по итогам торгов четверга выросли в пределах 0,6% на фоне еженедельных данных по рынку труда и динамике ВВП в четвертом квартале 2020 года.
"Индекс Nikkei вырос вслед за подъемом всех трех основных индексов США", — сказали агентству Франс Пресс аналитики Okasan Online Securities.
Инвесторы также обратили внимание на новости, связанные с вакцинацией в США, которые должны поддержать восстановление крупнейшей мировой экономики. Так, президент США Джо Байден в четверг заявил, что поставил новую цель по вакцинации населения США от коронавируса — 200 миллионов доз за 100 дней президентства.
"Его обещание вселило надежды на то, что строгие карантинные меры могут быть постепенно отменены, что позволит стране быстрее вернуться к видимости нормальной жизни, и людям снова тратить деньги", — пишет агентство.
https://1prime.ru/Financial_market/20210326/833326494.html