Санкт-Петербургская биржа начинает торги евробондами Telegram
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа начинает торги еврооблигациями компании Telegram Group, сообщили РИА Новости на торговой площадке.
"Группа Санкт-Петербургской биржи реализовала проект, который позволяет квалифицированным инвесторам с 26 марта заключать сделки с еврооблигациями компании Telegram Group", — говорится в сообщении.
По сообщению биржи, доступ реализован через расчетно-клиринговую инфраструктуру дочерней НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ", являющуюся центральным контрагентом, все сделки будут заключаться и рассчитываться с ее участием.
Telegram привлек более 1 миллиарда долларов от продажи облигаций ряду крупных инвесторов со всего мира, сообщил во вторник основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, это поможет компании продолжать расти, оставаясь независимой.
Бумаги размещались с прицелом на крупных инвесторов — принимались заявки в размере от 500 тысяч долларов. Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного размещения акций (IPO) Telegram с 10%-ным дисконтом к цене размещения акций.
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Дуров ранее анонсировал запуск в текущем году собственной рекламной платформы Telegram. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.
https://1prime.ru/Financial_market/20210326/833326768.html