МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа начинает торги еврооблигациями компании Telegram Group, сообщили РИА Новости на торговой площадке. Московская биржа вводит новый индекс

"Группа Санкт-Петербургской биржи реализовала проект, который позволяет квалифицированным инвесторам с 26 марта заключать сделки с еврооблигациями компании Telegram Group", — говорится в сообщении.

По сообщению биржи, доступ реализован через расчетно-клиринговую инфраструктуру дочерней НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ", являющуюся центральным контрагентом, все сделки будут заключаться и рассчитываться с ее участием.

Telegram привлек более 1 миллиарда долларов от продажи облигаций ряду крупных инвесторов со всего мира, сообщил во вторник основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, это поможет компании продолжать расти, оставаясь независимой. Кремль прокомментировал инвестиции РФПИ в Telegram

Бумаги размещались с прицелом на крупных инвесторов — принимались заявки в размере от 500 тысяч долларов. Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного размещения акций (IPO) Telegram с 10%-ным дисконтом к цене размещения акций.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Дуров ранее анонсировал запуск в текущем году собственной рекламной платформы Telegram. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.