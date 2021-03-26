МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Одна из основных ошибок неопытных инвесторов заключается в том, что люди не понимают разницы между короткими и длинными финансовыми инструментами: вложения в акции оправданы, например, при накоплении на пенсию, но не на летний отпуск, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Центробанк отметил возросшую финансовую грамотность россиян

Чиновник не разделяет опасений по поводу большого притока физических лиц на фондовый рынок и называет это положительным явлением. Однако он рассказал о распространенной ошибке, которую люди совершают, в частности, на рынке акций и депозитов.

"Если вам 30 или 40 лет, и вы начинаете откладывать себе на пенсию, то вы должны это делать на рынке акций. И бесполезно это делать на рынке депозитов", — сказал Моисеев, выступая на Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

При этом замминистра отметил, что в России действительно был период очень высоких ставок по депозитам, и к тому же доходность не облагалась налогом. "И поэтому люди откладывали на 10 лет, на 20 себе деньги, и держали на депозитах. Но это не естественно, так никто не делает", — сказал он. Минфин выразил признательность Банку России за повышение ключевой ставки

Точно так же люди, выбирая акции, не понимают, что они не подходят для краткосрочных целей.

"Проблема в том, что люди, которые откладывают не на пенсию, а на летний отпуск, тоже идут на рынок акций. Но это точно так же глупо, извините, прямо скажу, как и откладывать в депозиты на пенсию", — заметил Моисеев.