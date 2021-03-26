МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Московская биржа с 1 апреля планирует допустить к торгам акции еще 18 иностранных компаний, среди которых акции производителя медицинского оборудования Boston Scientific Corporation, фармацевтической компании Eli Lilly and Company, американской нефтяной компании из Техаса ConocoPhillips, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа в апреля начнет расчет новых отраслевых индексов

"1 апреля 2021 года Московская биржа планирует допустить к торгам 18 иностранных акций. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 105", — отмечает биржа.

Также в число новых бумаг входят акции Applied Materials (проектирует технологические решения, разрабатывает и поставляет оборудование для производителей полупроводниковых микросхем в области электроники), Lowe's Companies (владеет сетью магазинов по продаже товаров для улучшения жилья) и другие, следует из списка компаний, представленных на сайте Московской биржи.

В дальнейшем Московская биржа продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов, говорится в сообщении биржи.

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках надежной инфраструктуры Московской биржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала — по американским бумагам в долларах США.