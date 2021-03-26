МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу вслед за индексами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и США, свидетельствуют данные торгов. Индекс делового климата в Германии в марте вырос лучше прогноза

По состоянию на 12.26 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,62%, до 6716,32 пункта, французский CAC 40 — на 0,34%, до 5972,54 пункта, немецкий DAX — на 0,8%, до 14738,35 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на динамику бирж США и Азии. Так, ключевые американские индексы по итогам торгов четверга выросли в пределах 0,6%, индексы АТР в пятницу увеличились на 0,5-2,2%.

Участники торгов также обратили внимание на статистику по Германии. Индекс делового климата в стране в марте вырос до 96,6 пункта с пересмотренного уровня февраля в 92,7 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до 93,2 пункта. Биржи Азии закрылись ростом на оптимизме в США

Тем временем объем розничных продаж в Великобритании в феврале упал на 3,7% в годовом выражении, что оказалось несколько хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали падения на 3,5%. В месячном выражении же показатель ожидаемо вырос на 2,1% после обвала на 8,2% месяцем ранее.

Экономист ING Джеймс Смит (James Smith), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, считает, что, учитывая продолжающийся карантин в Британии, падение объема розничных продаж почти на 4% в годовом выражении можно назвать "заметным улучшением". В то же время он отмечает, что низкий спрос на услуги и тенденция к онлайн-покупкам может "продлить тяжелый период для обычных магазинов".