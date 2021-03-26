МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на фоне значительного подъема нефтяных котировок, укрепления рубля и оптимизма на зарубежных площадках, следует из данных торгов. Эксперт объяснил, как долго авария в Суэцком канале будет влиять на нефть

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.13 мск рос на 1,46%, до 3489,62 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,73%, до 1447,67 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 25 копеек, до 75,96 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 89,49 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,63% — до 63,58 доллара за баррель.

Днем российские фондовые индексы находятся в плюсе, получая поддержку от улучшения внешнего фона, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Российский фондовый рынок заметно корректируется вверх в пятницу после падения в предыдущие дни. Поддержку акциям оказывает общее улучшение настроений на мировых финансовых рынках в надежде на то, что расширение вакцинации от COVID-19 и масштабные стимулирующие меры позволят глобальной экономике в среднесрочной перспективе вернуться к докризисным темпам роста", — говорит Игорь Додонов из ГК "Финам".

Кроме того, позитивным фактором является отскок цен на нефть, добавляет он. Центробанк рассказал о махинациях банков со страховкой

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — низколиквидные акции "Белуги" (28,74%), акции "Русала" (2,66%), "Эн+ Групп" (2,6%), "Аэрофлота" (2,51%), "ВСМПО-Ависма" (2,36%), а также акции ТГК-1 (2,11%), префы "Сургутнефтегаза" (2,08%), акции ММК (1,91%), НЛМК (1,8%) и акции "Норникеля" (1,64%).

Акции "Норникеля" во второй половине февраля перешли к активному падению, оказавшись под давлением фундаментальных факторов в виде приостановки двух рудников, напоминает Кожухова из "Велес Капитала".

"Теперь бумаги, перед обсуждением 29 марта дивидендного вопроса на совете директоров, расположены у минимумов с ноября прошлого года. Риски объявления о сокращении дивидендов указывают на возможность сохранения слабости бумаг в краткосрочной перспективе и движения в район среднесрочной поддержки 20 100 рублей в случае пессимистичного дивидендного сценария", — добавляет он.

Впоследствии, однако, перепроданность, близость важных технических значений и заложенность в котировки основных негативных факторов могут создать неплохие условия для восстановления бумаг с первыми целями 22 800 рублей и 23 700 рублей.

Низколиквидные акции Beluga Group растут на 3,86%. Рост акций компании поддерживает ее сообщение о том, что группа приобрела 88,46% акционерного общества "Спиртзавод Чугуновский".

В лидерах снижения — акции Polymetal (-3,85%), Обувь России (-1,2%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,07%) и акции ТМК (-0,96%). Стало известно о начале поисков альтернативы Суэцкому каналу

ПРОГНОЗЫ

Говорить о существенном улучшении краткосрочной технической картины на рынке до закрепления выше 3490 пунктов, однако, не приходится, а повышение становится возможным во многом благодаря нейтральному геополитическому фону последних дней, отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

Следующей целью подъема индекса Мосбиржи может выступить уровень 3550 пунктов, у индекса РТС — отметка 1460 пунктов, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".