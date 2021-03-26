МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу поднялся выше психологически значимого уровня в 3500 пунктов, впервые с 18 марта, при ускорении роста нефтяных котировок, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.09 мск растёт на 1,63%, до 3495,42 пункта, несколькими минутами ранее поднимаясь до 3500,74 пункта, долларовый индекс РТС прибавляет 1,08%, достигая 1452,66 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 41 копейку, до 75,8 рубля, курс евро — на 35 копейки, до 89,36 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,8% — до 64,3 доллара за баррель.