МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в пятницу поднимаются, трейдеры оценивают данные макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Индекс потребительских настроений в США в марте вырос лучше ожиданий

По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,54%, до 32794,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,47%, до 13038,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,53%, до 3930,19 пункта.

Участники торгов обращают внимание на макростатистику из США. Так, доходы населения в стране в феврале снизились чуть слабее прогнозов — на 7,1% вместо ожидаемых 7,3%. А окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США, была повышена до 84,9 пункта с предварительной оценки в 83 пункта и после уровня февраля в 76,8 пункта.

Кроме того, наблюдающееся сейчас удорожание нефти на 4% способствует росту стоимости акций компаний энергетического сектора. Бумаги Conoco Phillips дорожают на 1,9%, Chevron — на 0,9%, Exxon Mobil — на 1,2%.