МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Курс рубля прибавляет в пятницу к доллару и евро на росте цен на нефть. Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале завершилась неудачей

Позитивная динамика курсов некоторых "развивающихся" валют и фондовых индексов сигнализирует о повышенном аппетите к риску на мировых площадках.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.44 мск снижается на 36 копеек, до 75,85 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 89,4 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРОБИВАЕТСЯ ВВЕРХ

Российская валюта в пятницу укрепляется против основных резервных валют. Поддерживающим фактором выступает растущие сегодня котировки нефти. Цена барреля сорта Brent сейчас прибавляет 4%, достигая 64,4 доллара.

Инвесторы оценивают последствия блокировки Суэцкого канала для поставок сырья. В среду контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже более чем 100 судов, в том числе танкеров и перевозчиков сжиженного природного газа (СПГ).

Некоторые "развивающиеся" валюты, как и рубль, прибавляют против доллара. Западные фондовые индексы также растут после пересмотра вверх индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в марте до 84,9 пункта с прежней оценки в 83 и с уровня февраля в 76,8 пункта.

Косвенной среднесрочной поддержкой для рубля выступили "ястребиные" заявления замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что признателен Банку России за то, что тот поднял ключевую ставку до 4,5%. Это немного "встряхнуло" людей, которые были уверены, что ставка всегда будет на уровне 4,25%, и теперь ключевая ставка ЦБ будет только расти, это неизбежно — до 5%, может, до 6%, диапазон задан, в любом случае это будет выше, чем сейчас, резюмировал он.

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,9 тысячи за баррель сорта Brent — близко к максимуму за несколько лет. Центробанк рассказал о махинациях банков со страховкой

ПРОГНОЗЫ

Позитивом для рублевых активов также выступило ослабление санкционных рисков, произошедшее после публикации издания Financial Times, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"В ней говорится, что в администрации президента США разделились мнения по поводу новых "антироссийских" санкций, которые планируется объявить до 2 июня. У некоторых чиновников возникают сомнения в необходимости введения более жестких мер из-за их возможной неэффективности и потенциального вреда самим Штатам", — добавил он.

Санкционная неопределенность тем не менее сама по себе влияет на инвесторов, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест". Если же новостей из этой области в ближайшие дни так и не последует, то рубль продолжит медленно восстанавливаться, добавляет он.

"Финальные плановые налоговые выплаты в понедельник по налогу на прибыль позволяют еще рассчитывать на поддержку рубля в ближайшие дни. Технически важные уровни находятся ближе к 74,4-74,8 рубля за доллар, куда при отсутствии негатива курс может уйти уже на следующей неделе", — заключил Полевой.