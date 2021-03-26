МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в пятницу вечером после умеренного снижения цены днем ранее, а с учётом незначительных колебаний и предшествовавших дней можно говорить о складывающемся "боковом" движении золотых котировок, свидетельствуют данные торгов. Рубль прибавляет на удорожании нефти и росте аппетита к риску

По состоянию на 18.01 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,28%, или на 5,1 доллара, до 1730,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,1%, до 25,078 доллара за унцию.

В пятницу вечером на рынке золота отмечается слабый коррекционный рост цены золота после того, как днем ранее она опустилась на 0,5%.

В целом же волатильность цен на золото заметно снизилась, и который день они колеблются вокруг отметки в 1730 долларов за унцию, что может быть вызвано нейтрализацией прежних традиционных драйверов. "Факторы, которые обычно влияют на золото, такие как растущие фондовые рынки и сильный доллар, похоже, не влияют на его цену", — сказал газете Wall Street Journаl аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg).

Что же касается доллара, то сегодня ближе к вечеру его курс замедлил снижение к евро и ускорил рост к иене, причём индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,27%, до 92,78 пункта, после выхода ряда статданных в США.

Так, по данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по окончательной оценке, поднялся до 84,9 пункта с уровня февраля в 76,8 пункта. Аналитики ждали пересмотра лишь до 83,6 пункта с предварительной оценки в 83 пункта.