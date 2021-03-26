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Российский рынок акций вырос в пятницу по индексам вслед за нефтью
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Российский рынок акций вырос в пятницу по основным биржевым индексам на фоне уверенно дорожавшей нефти. Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы поднялся на... ПРАЙМ, 26.03.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в пятницу по основным биржевым индексам на фоне уверенно дорожавшей нефти.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы поднялся на 1,47%, до 3489,83 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,88%, до 1449,85 пункта. За неделю индекс Мосбиржи повысился на 0,42%, РТС — опустился на 1,64%.
Стоимость барреля нефти марки Brent прибавляет 4,2%, до 64,5 доллара.