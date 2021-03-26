МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в пятницу по основным биржевым индексам на фоне уверенно дорожавшей нефти. Экономист объяснил, зачем Центробанк собирает монеты россиян

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы поднялся на 1,47%, до 3489,83 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,88%, до 1449,85 пункта. За неделю индекс Мосбиржи повысился на 0,42%, РТС — опустился на 1,64%.

Стоимость барреля нефти марки Brent прибавляет 4,2%, до 64,5 доллара.