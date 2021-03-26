Курсы основных резервных валют против рубля в течение завершающейся рабочей недели «нарисовали» крутые горки высотой около 3 рублей и успели к завершению недели наполовину с них спуститься, растеряв около 1,5 рублей. При этом доллар и евро обновили на неделе многомесячные максимумы, соответственно на отметках 76,98 рубля (с ноября 2020 года) и 91,19 рубля (с 4 февраля).

Российская валюта вместе с сектором развивающихся валют отреагировала на резкую девальвацию турецкой лиры.

Кроме того, рубль продолжил реагировать на взлетевшую волатильность рынка нефти, провалившегося с 65 долларов за баррель в район 60 долларов. Опасения по поводу роста санкционных рисков также добавляли давления на рубль. Игроки распродавали на этом фоне ОФЗ и уходили в валюту.

Впрочем, пик налогового периода, когда традиционно возрастает спрос на рублевую ликвидность, оказал поддержку российской валюте.

В итоге, доллар в конце торгов пятницы за неделю рос на 1,8 рубля до уровня 75,9 рубля, евро — на 1,3 рубля до 89,5 рубля. Рублевая цена барреля нефти Brent при этом поднялась до 4,9 тысячи рублей, против 4,75 тысячи рублей неделей ранее.

РУБЛЬ ПОПАЛ ПОД ДАВЛЕНИЕ

В начале недели рубль, как и остальные валюты развивающихся рынков, стал жертвой резкой девальвации турецкой лиры и упал против доллара и евро.

Центральный банк Турции в прошлую пятницу неожиданно сильно ужесточил монетарную политику (ключевая ставка была увеличена с 17% до 19%, хотя рынки ожидали более скромного увеличения в районе 1 процентного пункта). Но после этого президент Турции Тайип Эрдоган уволил главу ЦБ Турции Наджи Агбала (именно после назначения которого осенью предыдущее падение курса турецкой валюты прекратилось). На эту должность был назначен Шахап Кавджиоглу.

После всего этого курс лиры по отношению к доллару упал на 17% — в понедельник доллар на форексе подскакивал до 8,48 лиры (немного не дотянув до исторического максимума в 8,59 лиры, установленного в ноябре).

Участники нефтяных торгов продолжили опасаться, что приостановка некоторыми странами использования вакцины от компании AstraZeneca, а также перспектива введения новых карантинных мер в Европе повлияют на восстановление экономики.

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам обсуждения с главами федеральных земель дальнейших шагов в ситуации с коронавирусом объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля, при этом ограничения планировалось усилить в пасхальный период — с 1 по 5 апреля. Ранее дополнительные ограничения на четыре недели были введены в 16 департаментах Франции.

Это может негативно отразиться на спросе на нефть, поэтому нефть сорта Brent пошла в направлении психологического уровня 60 долларов за баррель.

Фактором ослабления рубля стало и сокращение нерезидентами позиций в ОФЗ и выход в инвалюту. Об этом сигнализировал провал ценового индекса российских гособлигаций к минимумам с марта 2020 года, когда рухнула нефть из-за неспособности членов ОПЕК+ договориться о квотах на добычу нефти с 1 апреля 2020 года.

Из-за слабости спроса на ОФЗ Минфин России впервые с августа прошлого года отменил намеченные на 24 марта аукционы по облигаций – "в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках".

ПРОГНОЗЫ

Однако завершение рабочей недели рубль провел в попытках коррекционного восстановления. На помощь пришла коррекция рынка нефти на фоне новостей из Египта о сухогрузе, севшем на мель и заблокировавшем Суэцкий канал. Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров на этой неделе сел на мель на 151-м километре канала и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже 100 судов, среди которых танкеры и перевозчики СПГ.

Инцидент может затронуть десять танкеров, заполненных в целом 13 миллионами баррелей нефти. Это может способствовать образованию дефицита топлива в различных регионах.

Рубль нашел поддержку и от пришедшегося на неделю пика налоговых выплат марта, когда банки должны были перечислить в бюджет около 1,2 триллиона рублей. Всего же мартовские платежи составляют около 2,7 триллиона, что почти на 70% выше февральского показателя.

Вопрос санкций остается главным для оценки ближайших перспектив динамики курса рубля. При этом затянувшаяся пауза дает надежды на то, что США будут согласовывать свои ограничения с ЕС, который не отличается жесткостью в отношении РФ. Кроме того, Financial Times написала, что решения Америка будет принимать до 2 июня. Желание не навредить ограничениями своим же экономическим субъектам может сделать новые санкции довольно мягкими, что позволит курсу опять пойти в направлении 75, а затем и 74 рублей за доллар.