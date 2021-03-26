МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом стоимости, подешевели лишь расписки TCS Group, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вырос в пятницу по индексам вслед за нефтью

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,39%, до 7,58 доллара, "Новатэка" — на 1,44%, до 196,9 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,56%, до 81,86 доллара, "Газпрома" — на 0,82%, до 5,92 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,41%, до 24,35 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 3,68%, до 28,77 доллара, "Северстали" — на 2,25%, до 18,6 доллара, расписки НЛМК подорожали на 3,08%, до 29,46 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в цене на 1,68%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 1,16%, до 15,27 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась при этом на 0,35%, до 56,7 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,9%, до 8,97 доллара, "Магнита" — на 1,77%, до 14,97 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 1,73%, до 3,23 доллара.