МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Рубль прибавляет вечером в пятницу к доллару и евро на фоне внешнего позитива.

Уверенный рост рынка нефти, позитивная динамика курсов некоторых "развивающихся валют" против доллара и повышение фондовых индексов сигнализирует о повышенном аппетите к риску на мировых площадках.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.10 мск снижался на 18 копеек, до 76,03 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 89,61 рубля, следует из данных Московской биржи. Экономист объяснил, зачем Центробанк собирает монеты россиян

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Российская валюта в пятницу укрепляется против основных резервных валют, отыгрывая внешний позитив. Поддерживающим фактором выступает уверенно растущий сегодня рынок нефти. Цена барреля сорта Brent сейчас прибавляет 4,4% — до 64,7 доллара.

Инвесторы оценивают последствия блокировки Суэцкого канала для поставок сырья. Кроме того, игроки рынка нефти пытаются заложить в цену решения предстоящего в начале апреля мониторингового комитета ОПЕК+.

Некоторые "развивающиеся валюты", как и рубль, прибавляют против доллара. Западные фондовые индексы также растут на фоне макроэкономического позитива по США.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) вырос в марте до 84,9 пункта с прежней оценки в 83 и с уровня февраля в 76,8 пункта. Кроме того, доходы американцев в феврале снизились чуть слабее прогнозов — на 7,1% вместо ожидаемых 7,3%.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,9 тысяч за баррель сорта Brent — близко к максимуму за несколько лет. Эксперт назвал альтернативные Суэцкому каналу маршруты

ПРОГНОЗЫ

К концу недели объемы торгов долларами за рубли сократились, отметил Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс". Это может указывать на постепенное сокращение продаж рубля со стороны нерезидентов, а в ближайшую неделю продолжит сокращать отставание рубля от валют развивающихся рынков, добавляет он.

"Впрочем, с учетом волатильности в нефти, пространство для укрепления рубля в среднесрочной перспективе ограничено. Всё же, если санкционных действий в ближайшие недели не последует, ставки на ослабление рубля будут уменьшаться. Актуальным диапазоном на начало недели выглядит курс 75-76,5 рубля за доллар и 88,5-90 рубля за евро. В дальнейшем при отсутствии внешнего негатива курс может стремиться к уровню 74,4 рубля за доллар", — сказал Миронюк.

Прогнозный диапазон для курса доллара на начало будущей недели – 75-77 рублей, оценивает Виталий Громадин из "БКС Мир инвестиций".

"Можно ожидать сохранение давления на рубль из-за опасения санкций. Отметим также сильные позиции доллара на этой неделе. Поддержку рублю могут оказать налоговые выплаты: 29 марта ожидается выплата налога на прибыль в 697 миллиардов рублей. В преддверии встречи ОПЕК+ 1 апреля можно ожидать скорее позитивного настроения на нефтяном рынке", — добавляет он.