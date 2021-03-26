МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Коридор стоимости доллара в апреле не будет широким, передает "Российская газета" прогноз главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева. Экономист объяснил, зачем Центробанк собирает монеты россиян

Васильев ожидает, что в ближайшие дни российская валюта стабилизируется. По мнению аналитика, в апреле стоимость доллара составит 73-76 рублей, а евро — в пределах 87-91 рубля за единицу. В следующем месяце поддержку рублю окажет небольшой размер выплат по внешнему долгу, а также произошедшее недавно повышение ключевой ставки ЦБ и ожидаемое за этим замедление инфляции.

Эксперт также отметил среди основных факторов влияния на курс рубля динамику нефтяных цен, динамика ключевой ставки, отношение междунарожных инвесторов, а также геополитика.

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на 27-29 марта, составил 89,2576 рубля, курс доллара — 75,7576 рубля, следует из данных Банка России.