МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе повышения основных российских фондовых индексов и курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся за неделю на 0,6% и на 1% — до 3512 пунктов и 1464 пунктов — соответственно.

Цена на нефть марки Brent при этом снизится в пределах 0,5 доллара, до 63,9 доллара за баррель, а курс евро на форексе подрастет на 0,2 цента — выше 1,18 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара на внутреннем валютном рынке за неделю снизится на 60 копеек, до 75,4 рубля, а евро сползет на 30 копеек, до 89,2 рубля, также ожидают аналитики. Аналитик рассказал, что будет с рублем в апреле

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Предстоящая неделя может быть чуть спокойней предыдущей, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Несмотря на заверения со стороны представителей ФРС о готовности удерживать мягкую денежно-кредитную политику до момента существенного восстановления американской экономики, на рынках сохраняются опасения относительно возможности более раннего ужесточения монетарной политики со стороны американского регулятора. Это как минимум сдерживает покупки в рисковых активах, а также выступает поводом для фиксации прибыли по длинным позициям на перегретых рынках", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Обстановку диктует "третья волна" пандемии коронавируса, которая еще больше, чем прежняя, заставляет инвесторов жестко дифференцировать направления для инвестиций, также отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Любые сигналы о том, что пандемия продолжает влиять на мировую экономику, заставляют инвесторов вспомнить защитные стратегии. Впрочем, это не мешает расти фондовым площадкам тех стран, где все выглядит неплохо. В частности, рынки США выглядят уверенно и находятся недалеко от локальных максимумов", — оговаривается он.

"После взаимного обмена санкциями КНР и страны Запада могут взять паузу. Доходности на рынках облигаций стабилизировались. Индекс доллара выглядит перекупленным. Соответственно, можно ждать возвращения аппетитов к риску, что благотворно скажется на сырьевых активах и валютах развивающихся стран", — добавляет Кочетков.

Кроме того, в середине недели состоится заседание ОПЕК+, на которой картель, с высокой долей вероятности, продлит ограничения на добычу нефти, что вернет котировки в диапазон 65-70 долларов за баррель, ожидает Александр Погорелов из РИА Рейтинг.

"Также поддержку котировкам оказывает неопределенность с "застрявшими" танкерами у Суэцкого канала, однако ситуация может измениться в любой момент. С другой стороны, очередные данные о росте добыча и запасов нефти из США могут нивелировать часть прироста", — обращает внимание он.

Восстановление движения в Суэцком канале предварительно займет несколько недель, в результате цены на нефть установились на уровне 63-64 доллара за баррель, считает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

На европейских и американских площадках предстоящая неделя будет короткой – 2 апреля на рынках будет выходной в связи с отмечанием католиками Страстной пятницы, также напоминает Зварич. Экономист объяснил, зачем Центробанк собирает монеты россиян

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс" ожидает, что апрель начнется с подъема, после того как попытка соскользнуть в глубокую коррекцию провалилась. Мировые рынки демонстрируют устойчивость, и это может стать драйвером для российского рынка, уверен он.

"Сколько продлится новое ралли, пока сказать сложно. Новостной фон спокойный. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет постепенно улучшаться, а это подспорье для роста экономики. Прогнозируем рост рынка в диапазон 3500-3600 пунктов", — добавляет эксперт.

Впрочем, Зварич ожидает сохранения индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 3400-3500 пунктов с рисками отступления к его нижней границе.

А по оценке Бахтина, волатильность в рублевых активах на будущей неделе останется высокой и индекс Мосбиржи может формироваться в широком диапазоне 3350-3500 пунктов. Эксперт назвал альтернативные Суэцкому каналу маршруты

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИТ ПРИБАВЛЯТЬ

Удержаться в коридоре 73-76 против доллара рублю помог рост цены на нефть вследствие аварии судна в Суэцком канале, через который проходит 12% мирового потока сырой нефти, рассуждает Ващенко. И в начале апреля он удержится в этом коридоре, оценил эксперт.

Сообщения о координации США и ЕС в вопросе санкций в отношении РФ снижают вероятность жестких ограничений – ЕС менее склонны к существенным экономическим рестрикциям, чем США, рассуждает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"В начале недели закончится налоговый период, поэтому в понедельник поддержка этого фактора может сохраниться. Мы продолжаем ждать постепенное снижения курса доллара к 75 рублям в среднесрочной перспективе, при этом снижение санкционной премии сможет ускорить этот процесс", — добавил он.

Рост доходности сделал ОФЗ более привлекательными как для внутренних, так и внешних инвесторов, также отмечает Кочетков. "Поэтому можно ожидать некоторое оживление спроса на долговом рынке, что косвенно окажет поддержку рублю", — добавляет он.

Рубль на будущей неделе немного укрепится в отсутствии негативных внешнеполитических новостей, резюмирует Погорелов. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Говоря о предпочтениях инвесторов, необходимо обозначить, что реальные сектора экономик не долго пользовались повышенным вниманием. Риски новой волны пандемии и коррекция нефтяных котировок вновь исключают базовые отрасли из списка фаворитов. Теперь в фокусе компании сферы услуг, которые должны восстанавливаться активнее по мере успехов в активизации роста мировой экономики, массовой вакцинации и наращивании конечного спроса", — говорит Евстифеев.

Лучше рынка будут выглядеть акции компании финансового сектора за счет достаточно высокой прибыльности, а также нефтяного сектора, уточняет Погорелов.

"В марте российской фондовый рынок обновил максимум по индексу Московской биржи, а индекс РТС достигал максимума за год. Сохранялся приток средств в фонды, ориентированные на Россию. При этом интерес сместился в сторону акций, а облигации, напротив, постигла распродажа", — констатирует Ващенко.

Кочетков же считает, что после распродаж прошедшей недели покупки могут вернуться в акции нефти и газа, а также металлургов. Более уверенно должен торговаться транспортный сектор на фоне восстановления перелётов в другие страны, добавляет эксперт.

И на взгляд Ващенко дорожать будут акции нефтегазового и транспортного сектора.