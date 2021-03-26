ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. Фондовые индексы США в пятницу закрылись уверенным ростом на данных макростатистики, свидетельствуют данные на момент закрытия торгов. Аналитик рассказал, что будет с рублем в апреле

По состоянию на 23:00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,39%, до 33072,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,24%, до 13138,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – вырос на 1,66%, до 3974,52 пункта. S&P 500 и Dow Jones (DJIA) показали лучший рост за всю последнюю неделю торгов.

Участники торгов обратили внимание на макростатистику из США. Так, доходы населения в стране в феврале снизились чуть слабее прогнозов — на 7,1% вместо ожидаемых 7,3%. А окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США, была повышена до 84,9 пункта с предварительной оценки в 83 пункта и после уровня февраля в 76,8 пункта.