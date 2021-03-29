МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене, инвесторы продолжают строить прогнозы по поводу инфляции в США после принятия пакета поддержки экономики в 1,9 триллиона долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск курс евро к доллару снижался до 1,1779 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1792 доллара, курс доллара к иене снижался до 109,45 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,64 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 92,83 пункта, показатель находится у максимума с прошлого ноября.

Ранее в текущем месяце президент США Джо Байден подписал пакет дополнительной поддержки экономики страны на 1,9 триллиона долларов, включающий в том числе прямые выплаты большинству налогоплательщиков на сумму 1400 долларов. Такие новости отражаются на инфляционных ожиданиях рынков.

"Инфляция продолжает оставаться проблемой для инвесторов. Мы ожидаем, что общая инфляция будет волатильной во втором и третьем кварталах", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика JP Morgan Asset Management Джон Билтон (John Bilton).

Евро остается под давлением из-за рисков вокруг экономики Европы. Ситуация вокруг пандемии в ряде стран продолжает оставаться тревожной, в том числе и из-за нехватки вакцин. Такая обстановка усиливает риски нового ужесточения карантина, что потенциально негативно для экономики региона.