МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Цена на золото опускается после пятничного роста, а также на фоне высокого курса доллара к мировым валютам, который находится вблизи ноябрьских максимумов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.00 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,2%, или на 3,5 доллара, до 1728,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,79%, до 24,915 доллара за унцию. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

Стоимость золота несколько снижается после роста в пятницу на 0,4%, при этом цена на металл находится в пределах 1720-1750 долларов в целом практически всю вторую половину марта.

Курс доллара продолжает служить одним из основных факторов для золота. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос до 92,85 пункта, показатель находится у максимума с прошлого ноября. Более дорогой доллар сдерживает спрос на золото, которое в таком случае становится менее доступным при его покупке в другой валюте.

Поскольку золото чувствительно к доллару, на него влияют инфляционные ожидания, а также рост доходности гособлигаций США. Примерно в середине марта доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) поднялась выше 1,75% — максимума с января 2020 года, позднее показатель несколько сократился, закрепившись у уровня в 1,65%. В целом этот фактор сдерживает золота от роста.