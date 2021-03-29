МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов, несмотря на снижающиеся котировки нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск понедельника рос на 0,38% — до 3503,12 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,34% — до 1454,75 пункта. "Готовят атаку на кошельки". Чьи кредиты подорожают первыми

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,63% — до 63,38 доллара за баррель.