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https://1prime.ru/Financial_market/20210329/833343544.html
Российский рынок акций растет по основным индексам в начале дня
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Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов, несмотря на снижающиеся котировки нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 29.03.2021
рынок акций, мосбиржа, ртс, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов, несмотря на снижающиеся котировки нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск понедельника рос на 0,38% — до 3503,12 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,34% — до 1454,75 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,63% — до 63,38 доллара за баррель.