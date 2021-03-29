МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале недели, завершающей первый квартал, немного снижается на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск повышался на 6 копеек — до 75,72 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 89,26 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 1,5% — до 63,5 доллара за баррель. Снятие неопределенности с поставками нефти через Суэцкий канал надавило на нефтяные котировки. Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, был снят с мели в 5.30 мск. "Готовят атаку на кошельки". Чьи кредиты подорожают первыми

Сегодня на утренней сессии продажи рубля преобладают, чему способствует падение цен на нефть и умеренное ослабление валют развивающихся экономик, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В результате доллар поднялся в район 75,8 рубля. В дальнейшем рубль может попытаться возобновить восстановление, в результате чего доллар сделает еще один шаг к нижней границе диапазона 75-77,5 рубля. На наш взгляд, данный коридор останется актуальным для американской валюты до конца недели", — оценил он.

На негативном внешнем фоне рубль потихоньку слабеет, также отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Все говорит о том, что об уходе доллара в коридор 73-74,7 рубля пока не стоит говорить. При первом негативе для российской валюты доллар пойдет к следующему сопротивлению 78 рублей, но для этого ему сначала нужно закрепиться выше 76 рублей. Возможно, это мы увидим сегодня", — добавил он.