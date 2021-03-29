МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. "Новатэк" может выкупить акции по цене 1256 рублей у своих акционеров, которые не согласятся с условиями финансирования "Арктик СПГ 2", сообщила компания.

Как следует из сообщения, на годовом собрании акционеров, которое состоится 23 апреля, акционеры смогут проголосовать за или против "сделок и соглашений, связанных с внешним финансированием ООО "Арктик СПГ 2". Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

"Акционеры ПАО "Новатэк", голосовавшие против решения о согласии на совершение таких сделок и соглашений или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу, вправе требовать выкупа компанией всех или части принадлежащих им акций ПАО "Новатэк", — говорится в сообщении.

"Цена выкупа акций определена советом директоров исходя из рыночной стоимости, определенной в отчете независимого оценщика, и не ниже средневзвешенной цены на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении годового общего собрания акционеров, в размере 1256 рублей за 1 акцию", — добавляется в нем.