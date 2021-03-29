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2021-03-29T10:55:06+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210329/833343874.html
"Новатэк" может выкупить акции у несогласных со сделкой по "Арктик СПГ 2"
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"Новатэк" может выкупить акции по цене 1256 рублей у своих акционеров, которые не согласятся с условиями финансирования "Арктик СПГ 2", сообщила компания. Как следует из... ПРАЙМ, 29.03.2021
новатэк, арктик спг 2, спг, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. "Новатэк" может выкупить акции по цене 1256 рублей у своих акционеров, которые не согласятся с условиями финансирования "Арктик СПГ 2", сообщила компания.
Как следует из сообщения, на годовом собрании акционеров, которое состоится 23 апреля, акционеры смогут проголосовать за или против "сделок и соглашений, связанных с внешним финансированием ООО "Арктик СПГ 2".
"Акционеры ПАО "Новатэк", голосовавшие против решения о согласии на совершение таких сделок и соглашений или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу, вправе требовать выкупа компанией всех или части принадлежащих им акций ПАО "Новатэк", — говорится в сообщении.
"Цена выкупа акций определена советом директоров исходя из рыночной стоимости, определенной в отчете независимого оценщика, и не ниже средневзвешенной цены на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении годового общего собрания акционеров, в размере 1256 рублей за 1 акцию", — добавляется в нем.