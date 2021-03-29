МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник растут вслед за индексами США, что в целом связано с оптимизмом по восстановлению экономики и вакцинации, при этом немецкий DAX обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.42 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,16%, до 6729,95 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,12%, до 5995,89 пункта, немецкий DAX — на 0,18%, до 14775,65 пункта, ранее показатель достиг максимальной отметки в 14844,8 пункта, что является новым историческим рекордом. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

В пятницу фондовые индексы США завершили торги ростом на 1,2-1,7% после публикации сильной макростатистики. Биржи Азии показывают разнонаправленную динамику: биржи Китая и Японии в понедельник выросли на 0,2-0,5%, а Гонконга, Южной Кореи и Австралии — сократились. В целом ожидания по вакцинации и восстановлению экономики поддерживают склонность трейдеров к риску.

Тем временем Великобритания начинает постепенный выход из локдауна — с понедельника будут ослаблены некоторые карантинные ограничения, при этом реальных послаблений жителям страны придется ждать до 12 апреля. Карантинные меры действуют в Британии с 23 марта 2020 года, они были введены после начала первого пика заболеваемости.

Британский FTSE 100 несколько снижается в рамках коррекции после того, как в пятницу показатель вырос на 1% благодаря рисковым настроениям и удорожанию нефти.