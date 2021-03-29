МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.39 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,08%, до 7,59 доллара, "Новатэка" — на 1,04%, до 198,95 долларов, "Лукойла" — снижалась на 0,2%, до 81,7 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,68%, до 5,96 доллара, "Газпром нефти" — на 0,51%, до 24,48 доллара. Россия вступила в борьбу за глобальный рынок сжиженного газа

Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 3,53%, до 29,79 доллара, "Северстали" — на 0,43%, до 18,68 доллара, НЛМК — на 0,3%, до 29,55 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 0,05%, до 0,97 доллара, Сбербанка — росли на 0,39%, до 15,33 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 0,18%, до 56,8 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 1,78%, до 9,13 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,2%, до 15 долларов. Цена бумаг "Ленты" росла на 1,32%, до 3,276 доллара.