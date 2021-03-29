МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 7,11 копейки, составив 75,8287 рубля, свидетельствуют данные биржи. Слабость экономики, замеченная в феврале, не будет долгой

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 75,7576 рубля за доллар.