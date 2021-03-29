МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть после разблокировки Суэцкого канала и возобновления движения по нему могут снизиться до 58-60 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели. Позднее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по снятию контейнеровоза с мели и разблокировке канала.

"Получилось, что на фоне третьей волны пандемии, когда котировки могли упасть до уровня ниже 60 долларов за баррель, авария на Суэце стала фактором поддержки цен на короткое время. Сейчас тренд на общее снижение цен на энергоносители возобновится – стоимость "черного золота" в течение одной-двух сессий вполне может снизиться до 58-60 долларов за баррель", — считает Тузов. Бумажные рубли получат новый облик

Эксперт напоминает, что на новостях о блокировке Суэцкого канала нефтяные котировки за среду, 24 марта, прибавили 6% и превысили уровень 64 доллара, однако на следующий день цены резко снизились на более чем 4%, так как для рынка главным все же остается вопрос глобального баланса спроса и предложения. В пятницу котировки стабилизировались снова на уровне около 64 долларов за баррель, а в понедельник утром немного сократились, так как стало известно, что сухогруз снят с мели, однако позже вернулись к отметке 64 доллара.

Тузов добавляет, что на фоне распространения коронавируса в Европе и некоторых странах Азии — в том числе, в Индии, на крупнейшем рынке энергоресурсов — трейдеры больше опасаются низкого спроса, чем перебоев поставок из-за кратковременной остановки движения по Суэцу.

"Особых потерь рынок не понес, так как ощутимого дефицита остановка движения через Египет не успела создать – в разных регионах НПЗ переходили на потребление сырья из хранилищ, где запасы находятся на высоких уровнях (так, например, поступили производители в КНР и Южной Корее). Больше всего ЧП в Египте повлияло на ставки фрахта – они выросли в среднем на 25%, так как судам пришлось выбирать альтернативные маршруты через мыс Доброй Надежды. Но сейчас стоимость перевозок также должна снизиться", — заключает Тузов.