МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 9,14 копейки — до 89,349 рубля, курс доллара — на 7,11 копейки, до 75,8287 рубля, следует из данных Банка России. Бумажные рубли получат новый облик

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 8 копеек, составив 81,9128 рубля.