2021-03-29T13:22:17+03:00
2021-03-29T13:22:17+03:00
2021-03-29T13:22:17+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210329/833344991.html
Официальный курс евро на вторник вырос до 89,35 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 9,14 копейки — до 89,349 рубля, курс доллара — на 7,11 копейки, до 75,8287 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 29.03.2021
торги, доллар, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 9,14 копейки — до 89,349 рубля, курс доллара — на 7,11 копейки, до 75,8287 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 8 копеек, составив 81,9128 рубля.