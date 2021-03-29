МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на корпоративных историях и переходе цен на нефть в "зеленую" зону после снижения в первой половине торгового дня, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.32 мск рос на 1,11%, до 3528,36 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,03%, до 1464,8 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 21 копейку, до 75,87 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 89,42 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,5% — до 64,75 доллара за баррель, при этом в ходе утренних торгов понедельника фьючерс опускался в район 63 долларов за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Значительную долю вклада в рост индекса вносит позитив в акциях "Норникеля". Акции днем усилили рост после сообщения по аварийным рудникам (компания сообщила об остановке притока воды на руднике "Октябрьский" и планах полностью восстановить добычу на этом руднике и на "Таймырском") и максимально поднимались на 6,01%, впрочем, бумаги затем несколько откатились.

Позже в понедельник компания сообщила, что менеджмент "Норникеля" предложил совету директоров рассмотреть новые дивидендные ориентиры, предполагающие выплаты в размере 50-75% от свободного денежного потока (free cash flow), что также поддержало динамику акций компании. К текущему моменту акции ГМК прибавляют 4,57%. На этом фоне акции "Русала", которому принадлежит 27,82% ГМК, растут на 4,61%.

В лидерах роста — акции ДВМП (7,96%), ПИКа (4,37%), "Распадской" (4,08%), обыкновенные акции "Мечела" (2,95%), акции ММК (2,77%), а также расписки HeadHunter (2,5%), акции "Эн+ Групп" (1,96%), расписки Qiwi (1,82%).

Рост бумаг Сбербанка (перфы растут на 0,84%, обыкновенные акции — на 0,85%) поддерживает сообщение о планах получить прибыль от использования искусственного интеллекта в размере 80-85 миллиарда рублей, что выше 10% совокупного показателя за 2020 год, отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

В лидерах снижения — обыкновенные акции "Россетей" (-2,06%), акции "Магнита"(-1,38%), "Новатэка" (-1,01%) и акции ОГК-2 (-0,99%).

Расписки Globaltrans снижаются на 0,13% после публикации отчетности по МСФО за 2020 год, согласно которой чистая прибыль по МСФО группы — в 2020 году сократилась на 46% по сравнению с предыдущим годом и составила 12,2 миллиарда рублей.

В то же время группа сообщила, что общая сумма финальных и специальных финальных дивидендов за второе полугодие 2020 года составит 5 миллиардов рублей, или 28 рубля на акцию/GDR.

ПРОГНОЗЫ

Осин из "Фридом Финанс" до конца дня ожидает разворота отечественных фондовых площадок вниз, хотя снижение будет замедляться техническими факторами. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3450-3505 пунктов, добавляет он.

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на двухнедельном максимуме 3552 пунктов, у индекса РТС аналогичное техническое препятствие находится на отметке 1492 пунктов. Для проверки на прочность этих уровней необходимо, чтобы мировые рынки ускорили рост", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".