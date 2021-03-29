МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы США незначительно снижаются в понедельник в рамках коррекции после уверенного роста на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.49 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,04%, до 33059,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,23%, до 13108,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 3963,64 пункта.

В минувшую пятницу биржи США выросли более чем на 1% на фоне публикации сильных макроэкономических статданных. Так, доходы населения в стране в феврале снизились меньше прогнозов — на 7,1% вместо ожидаемых 7,3%.

"Не обязательно должна быть сильная коррекция… У нас не так много плохих новостей, которые действительно могут вызвать серьезный спад…", — отметила главный исполнительный директор Pepper International Кэрол Пеппер (Carol Pepper), чье мнение приводит агентство Блумберг.

При этом в ходе текущей недели будет опубликован еще ряд статданных. В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные по числу рабочих мест в частных компаниях США в марте. Аналитики прогнозируют рост показателя на 525 тысяч после подъема на 117 тысяч месяцем ранее. А в пятницу минтруда США опубликует данные по безработице в стране в марте. Эксперты ожидают, что показатель снизился в месячном выражении до 6% с 6,2%.