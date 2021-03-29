МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 30 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (февраль) 1,1 1,1
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (февраль) -2,4% -2,8%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0%  
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) -0,1%  
12:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 0,7%  
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,7% 0,5%
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (январь) 10,1% 11,0%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (март) 91,3 97
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 2,927 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2020    
  RUB QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB OZON — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB Сбербанк — закрытие реестра для участия в ГОСА (23.04.2021, в заочной форме) 18,7 (ао, ап) — див-д 2019 18,7 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.05.2021) — див-д 2020
  RUB Казаньоргсинтез — закрытие реестра для участия в ГОСА (23.04.2021, в заочной форме) 4,5468 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2019 3,36 (ао), 0,25 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.05.2021) — див-д 2020