МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Курс доллара умеренно растёт к евро и иене ближе к вечеру, в то время как инвесторы оптимистично оценивают перспективы восстановления экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.31 мск курс евро к доллару снижался до 1,1778 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1792 доллара, курс доллара к иене рос до 109,72 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,64 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,09%, до 92,84 пункта.

Оптимизм трейдеров в отношении роста американской экономики поддерживают данные макростатистики, которые появились ранее. Кроме того, на днях будет также обнародован ряд новых данных, которые укажут на состояние экономики США. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

Так, в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует число рабочих мест в частных компаниях США в марте, ожидается рост показателя на 525 тысяч. А в пятницу будут известны данные о величине безработице в стране, аналитики ожидают снижения до 6% с 6,2%.

При этом ситуация в США прямо связана с экономическим развитием во всём основном мире, напоминают эксперты. "Курс доллара должен продолжить рост до тех пор, пока опасения за рост экономики за пределами США не ослабнут", — цитирует газета Wall Street Journal валютного стратега MUFG в Лондоне Ли Хардмана (Lee Hardman).