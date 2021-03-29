Доллар укрепляется в ожидании восстановления экономики США
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Курс доллара умеренно растёт к евро и иене ближе к вечеру, в то время как инвесторы оптимистично оценивают перспективы восстановления экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.31 мск курс евро к доллару снижался до 1,1778 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1792 доллара, курс доллара к иене рос до 109,72 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,64 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,09%, до 92,84 пункта.
Оптимизм трейдеров в отношении роста американской экономики поддерживают данные макростатистики, которые появились ранее. Кроме того, на днях будет также обнародован ряд новых данных, которые укажут на состояние экономики США.
Так, в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует число рабочих мест в частных компаниях США в марте, ожидается рост показателя на 525 тысяч. А в пятницу будут известны данные о величине безработице в стране, аналитики ожидают снижения до 6% с 6,2%.
При этом ситуация в США прямо связана с экономическим развитием во всём основном мире, напоминают эксперты. "Курс доллара должен продолжить рост до тех пор, пока опасения за рост экономики за пределами США не ослабнут", — цитирует газета Wall Street Journal валютного стратега MUFG в Лондоне Ли Хардмана (Lee Hardman).
https://1prime.ru/Financial_market/20210329/833347606.html