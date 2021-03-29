МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль снижается на фоне падения стоимости нефти после разблокировки Суэцкого канала.

Негативная динамика "развивающихся" валют к доллару и прохождение пика мартовского налогового периода в РФ оказывают давление на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.51 мск повышался на 18 копеек, до 75,84 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 89,27 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в начале недели торгуется под давлением после коррекционного роста во второй половине прошлой недели. Основным фактором давления на российскую валюту снижение рынка нефти. Стоимость барреля сорта Brent теряет сейчас около 1%, до 63,8 доллара за баррель сорта Brent.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели. Позднее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по снятию контейнеровоза с мели и разблокировке канала.

Прохождение пика налоговых выплат марта убрало поддержку у курса рубля из-за ослабления спроса на рублевую ликвидность. "Развивающиеся" валюты при этом в основном теряют против доллара, также оказывая давление на курс рубля.

Игроки рынка также оценивают за явления главы ВТБ Андрея Костина о том, что ВТБ и Сбербанк могли бы увеличить долю в облигациях федерального займа (ОФЗ). Он пояснил, что по методике Международного валютного фонда страны с переходной экономикой могут увеличивать долг до 40% ВВП при нынешнем российском уровне в 20%.

В целом доллар и евро прибавляют к рублю в пределах 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent, возвращаясь в район максимума за несколько лет (5 тысяч рублей).

ПРОГНОЗЫ

После завершения налогового периода активность экспортеров будет определяться оценкой ими привлекательности текущего курса, и если рубль сможет продолжить двигаться вверх, то это способно поддержать значимую активность экспортеров даже вне налогового периода, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Поэтому в отсутствии санкционного шума у "рублевых быков" есть шансы вернуть курс доллара к 75 рублям или даже ниже", — добавил он.

Санкционная неопределенность все же оказывает некоторое влияние на рубль, в результате чего он в основном реагирует на негативные драйверы, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Доллар пока удерживает уровень 75,6 рубля, предпринимая попытки развить новую волну роста. Пока курс не закрепится под этой поддержкой, более вероятна по крайней мере еще одна атака доллара на уровень 77 рублей", — оценивает он.