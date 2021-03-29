МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Московская биржа снижает возможный уровень так называемой агрессивности рыночных заявок на покупку акций иностранных компаний, следует из сообщения торговой площадки.

"С 1 апреля 2021 года Московская биржа изменит предельный размер отклонения цен при исполнении рыночных заявок по акциям иностранных эмитентов с 3% до 1%. Таким образом, цена исполнения рыночной заявки по этим инструментам может отличаться от лучшей цены спроса (предложения), доступного при подаче заявки, не более чем на 1%", — говорится в сообщении.

Механизм ограничения агрессивности заявок на фондовом рынке был введен биржей 2 ноября. Он призван защитить инвесторов от ошибок при подаче заявок ("по рынку" – без указания цены) на заключение сделок с инструментами фондового рынка, а также от возможных потерь при существенных изменениях цен.

Степень агрессивности рыночной заявки определяется тем, какое влияние на рынок с точки зрения моментального изменения цены она оказывает при ее исполнении: то есть, заявка снимает несколько ценовых уровней и двигает цену вниз или вверх, пояснял также ранее начальник управления развития продуктов и услуг валютного рынка Московской биржи Дмитрий Пискулов.

За период действия механизма им были ограничены 4417 рыночных заявок, в том числе заявки 2439 человек, при этом 2154 таких заявки подавались в отношении менее ликвидных акций и биржевых фондов, поэтому ограничение позволило существенному количеству инвесторов избежать рисков исполнения заявок по менее выгодным ценам, также оценивает биржа.