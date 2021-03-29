МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Цена на золото опускается в понедельник вечером на росте курса доллара и высокой доходности гособлигаций, которые усиливают снижение привлекательности золота, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,27%, или на 21,85 доллара, до 1710,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 2,03%, до 24,602 доллара за унцию.

С начала года золото потеряло около 9,5% своей стоимости. В поисках актива-"убежища" инвесторы обратились к приобретению гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries с начала года подскочила почти в два раза и к вечеру понедельника растет почти до 1,7% с уровня предыдущего закрытия в 1,66%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) за тот же период вырос более чем на 3%.

"Золото в настоящее время не пользуется поддержкой инвесторов, поскольку покупательский интерес невелик",- приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Commerzbank Даниэля Бриземанна (Daniel Briesemann). Он также отметил, что давление на драгметалл также продолжат оказывать высокий курс доллара и доходность гособлигаций США.