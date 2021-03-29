МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом стоимости, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,74%, до 7,52 доллара, "Новатэка" — на 0,3%, до 196,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,66%, до 82,4 доллара, "Газпрома" — на 1,08%, до 5,98 доллара, а "Газпром нефти" — на 1,64%, до 24,75 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 4,87%, до 30,17 доллара, "Северстали" — на 1,77%, до 18,93 доллара, расписки НЛМК подорожали на 2,31%, до 30,14 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в цене на 1,91%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 1,11%, до 15,44 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась при этом на 0,71%, до 57,1 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 1%, до 9,06 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 1,2%, до 14,79 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 0,77%, до 3,25 доллара.