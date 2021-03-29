МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) – головной компании транспортной группы Fesco – и Объединенной вагонной компании (ОВК) в понедельник торговались лучше рынка на фоне последствий недавнего инцидента в Суэцком канале, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

К закрытию основных торгов на Мосбирже в понедельник акции ДВМП выросли на 5,09%, акции ОВК – на 2,57%. В течение дня акции ДВМП максимально поднимались на 14,76%, до 13,99 рубля – максимума с третьего квартала 2011 года, акции ОВК – на 5,75% до 119,4 рубля, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи вырос к закрытию торгов на 1,13%.

Контейнеровоз Ever Given направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель в Суэцком канале, заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели. Ранее вице-президент Fesco Герман Маслов сообщал, что компания получает обращения от клиентов, возивших грузы только через Суэцкий канал, на перевозку из Азии в Европу транзитом по железной дороге через территорию России.

Аналитики связывают рост акций транспортных компаний с инцидентом в Суэцком канале и вызванной им необходимостью переброски грузов, однако отмечают его временный характер.

Fesco получает все больше экстренных заказов на переброску грузов из стран Азии в Европу, считает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс". С этим же связано оживление в бумагах ОВК, предполагает аналитик. "Как только движение по каналу нормализуется, спрос на более дорогой сибирский транзит упадет",- считает Емельянов. Акции транспортных компаний могут потерять на этой неделе от 3% до 5%, заключил он.

Китай рассматривает возможность диверсификации части торговых потоков от морских перевозок, ставших дорогостоящими, в пользу железнодорожных, в том числе по территории России, отмечает Антон Затолокин из "Открытие Брокер". "История с Ever Given может стать дополнительным стимулом для реаллокации, реакция в акциях ОВК может быть попыткой спекулятивной игры на этих новостях", — предполагает эксперт.

Акции морских перевозчиков спекулятивно росли глобально на фоне роста ставок фрахта из-за ситуации в Суэцком канале, продолжает Затолокин. Этот рост неустойчив, сохранение переизбытка предложения судов негативно сказывается на стоимости фрахта, констатирует он. Однако локально ситуация в Суэцком канале и возросшие из-за пандемии COVID-19 задержки помогают этим компаниям, заключает эксперт.