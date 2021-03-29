2021-03-29T23:25:45+03:00
2021-03-29T23:25:45+03:00
2021-03-29T23:25:45+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210329/833349215.html
Биржи США закрылись разнонаправленно
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржи США закрылись в понедельник разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA вырос на 0,30% до 33171,50 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ... ПРАЙМ, 29.03.2021
биржи сша, новости, рынки
https://1prime.ru/images/83227/96/832279613.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/96/832279613.jpg
https://1prime.ru/images/83227/96/832279601.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/96/832279601.jpg
https://1prime.ru/images/83227/95/832279595.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/95/832279595.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 29 мар — ПРАЙМ. Биржи США закрылись в понедельник разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA вырос на 0,30% до 33171,50 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,60% до 13059,65 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 остался почти без изменений, снизившись на 0,09% до 3971,09 пункта.