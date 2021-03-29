ВАШИНГТОН, 29 мар — ПРАЙМ. Биржи США закрылись в понедельник разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,30% до 33171,50 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,60% до 13059,65 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 остался почти без изменений, снизившись на 0,09% до 3971,09 пункта.