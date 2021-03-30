МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Населению всегда нужен крепкий рубль, тогда как российские экспортеры заинтересованы в его слабости. И это характерно не только для нашей страны. Бенефициарами ослабления национальной валюты также являются Китай, Япония и Южная Корея. Эксперты рассказали агентству "Прайм" чем для экономики может обернуться постоянно слабеющая нацвалюта и какой курс доллара и евро выгоден России сегодня. "В Вашингтоне раскрыли козыри". Сколько будет стоить рубль к лету

Экономики, существенно зависящие от экспорта товаров или сырья, получают определенную выгоду от обесценивания национальной валюты, так как это снижает себестоимость экспортируемых товаров, повышая их конкурентоспособность на внешнем рынке.

Однако, если при этом страна серьезно зависит от импорта других товаров, этот эффект нивелируется усилением внутренней инфляции из-за падения национальной валюты, что негативно сказывается на потребительской и деловой активности, ставя под угрозу финансово-экономическую стабильность страны, объясняет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Ослабление национальной валюты ведет к росту инфляции, снижает инвестиционную привлекательность страны, удорожает импорт технологий и оборудования, что препятствует улучшению конкурентоспособности экономики страны. Быстрая девальвация приводит к разрушению внутреннего финансового сектора, приводя к долларизации экономики, добавляет управляющий директор аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Алексей Тихонов.

Кроме того, выгода "дешевых денег" для конкретной страны зависит и от того, насколько большим является внешний долг страны, а также от размера дефицита платежного баланса. "Чем они значительней, тем труднее государству при обесценивании национальной валюты обслуживать внешний долг и сдерживать увеличение дефицита платежного баланса", — отмечает Бабин.

Гонка по снижению стоимости денег центральными банками всего мира велась с 2014 года. Регуляторы снижали процентные ставки и таким образом шли по привычному пути "поддержания экономики". Так, Банк Австралии понизил ставку с 2,5 до 0,1%, еврозона с 0,25% до 0,00%, Новая Зеландия с 3,5% до 0,25%, в России в 2014 году ставка была 17%, а сейчас 4,5%.

Но 2020 год — год пандемии — наглядно продемонстрировал, что природа кризисных явлений, с которыми можно бороться таким методом, не всегда одинакова, а значит он может не подействовать.

"В пандемию поддержка спроса на свою продукцию просто через снижение стоимости национальной валюты стала невозможной, так как фактический спрос на товары снижался. В итоге, ситуацию пришлось разрешать политикам, экологам и медикам, а не экономистам и банкирам", — отметил эксперт департамента экономических и финансовых исследований группы компаний CMS Institute Николай Переславский.

КАКИЕ СТРАНЫ ЗАИНТЕРИСОВАНЫ В СЛАБОЙ ВАЛЮТЕ

Структуры экономик развивающихся стран существенно различаются, поэтому в каждом отдельном случае ослабление национальной валюты оказывает разный эффект на экономику. При этом надо различать динамику номинальных курсов валют развивающихся стран и реальных.

"В силу того, что уровень инфляции в большинстве развивающихся стран существенно выше, то даже при сохранении реального курса национальной валюты к доллару неизменным, будет ослабление номинального курса валюты развивающейся страны", — поясняет Тихонов.

Основными бенефициарами ослабления национальной валюты являются Китай, Япония, Южная Корея, так как основу экономики составляет экспорт, а импортируется в основном сырье, имеющее небольшую долю в конечной стоимости товаров и услуг.

Однако и в этих странах позитивный эффект наблюдается лишь до определенного уровня обесценивания валюты, после чего вред от этого процесса начинает перевешивать пользу, отмечает Бабин. "Готовят атаку на кошельки". Чьи кредиты подорожают первыми

Некоторые страны сейчас сталкиваются с быстрым ослаблением национальной валюты из-за экономического кризиса, например, Аргентина (более, чем на 50% к началу пандемии), или кризиса платежного баланса, что наблюдается в случае с Турцией (на 40% к началу пандемии), потерявшей значительную часть притока иностранной валюты из-за отсутствия туристического потока, перечисляет Тихонов.

ЕВРО И ДОЛЛАР

А вот для США и ЕС обесценивание национальной валюты является побочным эффектом от сверхмягкой монетарной политики ФРС и ЕЦБ, а также больших фискальных стимулов, считает Бабин.

"На этом фоне обесценивание доллара и евро, то есть рост стоимости товаров и услуг в этих валютах, вызывает лишь усиление инфляции в обеих экономиках, ставя под угрозу стимулирующие меры Центробанков и властей", — говорит аналитик.

Если они начнут слишком рано сворачивать эти стимулы, экономика может не успеть встать на путь самостоятельного устойчивого роста, что способно вызвать очередную стагнацию или даже кризис, поясняет он.

Не сулит хорошего для развивающихся стран и устойчивый рост доллара. Такие движения обычно происходят из-за общего ухудшения ситуации на мировых рынках, так как американскую валюту в таких случаях используют в качестве одного из главных защитных активов (валют-убежищ). Соответственно, рублю выгодно, чтобы в целом на глобальных площадках не наблюдалось крайнего пессимизма, дестабилизации и тому подобных тенденций.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА ДЛЯ РУБЛЯ

Для России дешёвые доллар и евро сами по себе не представляют активного интереса, но косвенно они могут оказать позитивное влияние на экономику, считают эксперты.

"Если подешевеет доллар США, то из-за этого подорожает нефть во всём мире. Если же подешевеет евро — максимум подешевеют импортируемые товары", — поясняет он.

Однако для рынка потребителей такая динамика вряд ли скажется снижением цен на привычные продукты. Для потребителей разницы в цене не будет видно, так как бизнес в такие моменты забирает разницу себе, отмечает он.

"Ситуация схожа с динамикой цен на бензин: когда цены на нефть в мире дорожают, бензин в стране дорожает. Если цены на нефть в мире снижаются, цены на бензин просто прекращают расти, но не падают", — объясняет Переславский.

Справедливую цену рубля относительно доллара и евро в условиях спекулятивного давления на нашу отечественную валюту назвать непросто, так как мы уже привыкли оценивать волатильность валюты как более интересный показатель, чем саму стоимость, подчеркивает Переславский. Банк России расправил ястребиные крылья

"Если все же давать оценку, то России выгоден курс около 70 рублей за доллар США. Этот курс позволит проводить "информационную поддержку", говорить о том, что экономика страны укрепляется и использовать ситуацию в свою пользу — привлекать спрос со стороны инвесторов, несмотря на санкции", — заключил эксперт.