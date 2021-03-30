МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 30 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (февраль)
|1,1
|1,09 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (февраль)
|-2,4%
|-1,5% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)
|-0,1%
|0,9%
|12:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|0,65%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,7%
|0,5%
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (январь)
|10,1%
|11%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (март)
|91,3
|96,9
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|2,927 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2020
|RUB
|QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|OZON — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|Сбербанк — закрытие реестра для участия в ГОСА (23.04.2021, в заочной форме)
|18,7 (ао, ап) — див-д 2019
|18,7 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.05.2021) — див-д 2020
|RUB
|Казаньоргсинтез — закрытие реестра для участия в ГОСА (23.04.2021, в заочной форме)
|4,5468 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2019
|3,36 (ао), 0,25 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.05.2021) — див-д 2020
|RUB
|Ростелеком — СД (программа управления рисками на 2021)
https://1prime.ru/Financial_market/20210330/833351179.html